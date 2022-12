De games van 2023 | Marvel’s Spider-Man 2 – Spider-Man is natuurlijk al jaren een geliefde entiteit in de gamesindustrie, maar sinds Insomniac Games zich aan het IP van Marvel heeft gewaagd in de vorm van Marvel’s Spider-Man, beleeft de acrobatische superheld enorme successen. Ook het personage Miles Morales werd in het zonnetje gezet, maar uiteindelijk kon een echte sequel niet uitblijven en dat is precies wat Insomniac in 2021 heeft onthuld. We hebben er even op moeten wachten, maar het ziet ernaar uit dat we Peter Parker en consorten weer in 2023 op onze consoles mogen verwelkomen.

Marvel’s Spider-Man 2 – Met Spider-Man en Miles Morales heeft Insomniac Games al een zeer sterke fundering neergezet waar ze waarschijnlijk in het vervolg op zullen voortborduren. Dit betekent dat we straks weer naar hartenlust door New York mogen gaan slingeren en klauteren, met genoeg gespuis wat zich tussen de wolkenkrabbers bevindt en een kopje kleiner gemaakt moet worden. De sterke combat zal daarbij ongetwijfeld wat verbeteringen krijgen, zoals meer abilities en gadgets. Spider-Man 2 zal daarbij alleen speelbaar zijn op de PlayStation 5, wat er hopelijk voor moet zorgen dat er beter gebruikgemaakt kan worden van de beschikbare technologie, zoals meer delen van New York die we kunnen bezoeken, grotere setpieces en verbeterde graphics, hoewel we daar eerder al weinig over te klagen hadden.

Eén van de grote vraagstukken is of het verhaal alleen aan Peter Parker besteed zal zijn, of dat Miles Morales ook zal terugkeren als een speelbaar personage. Dit lijkt waarschijnlijk, gezien Miles al tijdens de reveal trailer werd getoond. Geruchten over eventuele coöp modi hebben ook al de ronde gedaan, maar het zou ook goed kunnen dat het een gehele singleplayer ervaring betreft waarin we afwisselen tussen Peter Parker en Miles Morales. We weten in ieder geval wél dat fan favoriet Venom als één van de slechteriken ten tonele zal verschijnen, maar waarschijnlijk dat Insomniac nog een paar verrassingen voor ons in petto heeft. Verder zijn details over het verhaal schaars, maar de studio heeft wel al laten weten dat Spider-Man 2 een meer duistere insteek zal hebben dan diens voorgangers.

Voorlopige verwachting: Het talent van Insomniac Games staat natuurlijk buiten kijf en Marvel’s Spider-Man 2 heeft alles in zich om een regelrechte topper te worden. De eerste beelden die we hebben gezien, zien er fantastisch uit. De studio slaagt er altijd in om nieuwe, frisse elementen te introduceren, zonder dat ze de kern uit het oog verliezen. Dat we niet meer gelimiteerd zijn door de PlayStation 4 stemt ons natuurlijk ook positief, want dit opent nieuwe deuren die we hopelijk in de gameplay gaan terugzien. We weten nog weinig over het verhaal, maar in de oorspronkelijke game heeft men aangetoond dat ze uitermate respectvol met het bronmateriaal omgaan en de introductie van Venom is al een goede indicatie van de duistere kant van Spider-Man die we gaan verkennen. We kunnen in ieder geval niet wachten tot de disc in onze console slingert.