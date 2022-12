Met de release van Cyberpunk 2077 in 2020 ging er van alles fout en de game was bij vlagen onbespeelbaar op diverse platformen. Er was teleurstelling en woede bij de fans, maar CD Projekt RED heeft zich inmiddels langzaam maar zeker weten te herstellen. Cyberpunk 2077 is in de huidige staat een vermakelijke game en in september werd de ‘Phantom Liberity‘ uitbreiding aangekondigd. Naast de DLC krijgt Cyberpunk 2077 volgend jaar ook een Game of the Year-editie.

Althans, die intentie is er zeker volgens CEO Adam Kicinski. Hij bevestigde dit tijdens een meeting met investeerders. Volgens hem is het ‘de normale gang van zaken’ en hij verwijst daarmee naar The Witcher 3. Nadat die game namelijk alle uitbreidingen had gehad, verscheen daar ook een GOTY-editie van. De woorden van Kicinski kan je hieronder bekijken.