Medal of Honor is al een behoorlijke tijd uit het oog van menig gamer verdwenen. De laatste telg in de eens zo populaire serie was de VR-game Medal of Honor: Above and Beyond. Van de drie meest recente games daarvoor zullenvanaf 16 februari 2023 alle servers gesloten worden, met als gevolg dat deze niet meer online speelbaar zullen zijn.

Het gaat hier dan om Medal of Honor: Airborne, de Medal of Honor-reboot uit 2011 en diens opvolger, Medal of Honor: Warfighter. De sluiting van de servers geldt voor alle platformen waarop deze games speelbaar zijn: PlayStation 3, Xbox 360 en pc. Zonder een andere Medal of Honor-game in het verschiet, betekent dit dat de Medal of Honor-serie op consoles in zijn geheel niet meer online speelbaar is.