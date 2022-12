We wachten al een aantal jaren op Diablo IV en de lancering lijkt dan toch echt in 2023 plaats te gaan vinden. Een concrete datum ontbreekt helaas nog, mogelijk dat hier tijdens The Game Awards verandering in gaat komen.

Desalniettemin lijkt er intern wel al een datum klaar te staan: 5 juni 2023. Deze datum werd gespot door Aggiornamenti Lumia in de backend systemen van de Microsoft Store. De game zal drie verschillende edities kennen – Standard, Digital Deluxe en Ultimate – en ongeveer 80GB in beslag nemen.

Hoe dan ook, het gaat hier duidelijk om een gerucht en dus is er niks officieel bevestigd.