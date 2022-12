Special | De gameplay features van Gungrave G.O.R.E – Gungrave G.O.R.E markeert de terugkeer van een personage waar we al van kunnen genieten sinds het begin van dit millennium. In een eerder artikel gingen we in een vogelvlucht langs de verschillende games en uitstapjes in de franchise, waaruit bleek dat Gungrave meer is dan enkel deze release. Het draait allemaal om Grave, een bad-ass die het nodige heeft meegemaakt en nu op komt draven om het gespuis naar het hiernamaals te knallen. Dit doet hij in Gungrave G.O.R.E. op verschillende manieren. Tijd om daar eens wat nader naar te kijken.

Zijn vertrouwde pistolen

Gungrave G.O.R.E. is een shooter, maar dit wel op een net wat andere manier dan je gewend bent. Zoals je al in de review hebt kunnen lezen, zul je vijanden niet een voor een moeten aanpakken door uit cover te gaan en te schieten. Je lockt automatisch op de dichtstbijzijnde vijand en de trigger indrukken is voldoende. Met twee pistolen knalt Grave op die manier relatief eenvoudig al het gespuis naar de eeuwige jachtvelden. Het is een simpel concept, waarbij zijn knalijzers uitstekend dienst doen. Je kan hier altijd op vertrouwen, maar het is natuurlijk logisch dat het soms iets tekort schiet, met name als de overmacht té groot wordt. Niet getreurd, Grave heeft meer achter de hand.

Loeizware doodskist

Voor iemand die teruggekeerd is uit de dood heeft Grave zichzelf niet het meest praktische outfit aangemeten. Hij loopt continu rond met een dooskist op zijn rug en die is overduidelijk niet de lichtste. Maar waar het voor velen een belemmering zou zijn, komt het in Gungrave G.O.R.E. uitermate goed van pas. De doodskist is namelijk inzetbaar voor verschillende zaken. Eén van de eerste dingen die je ontdekt is dat de doodskist bestand is tegen zware explosieven. Wanneer die lelijke vijanden je onder vuur nemen met een raketwerper, is een goed getimede druk op de knop genoeg om de raket met dezelfde snelheid via de doodskist terug naar de afzender te sturen. Of wat te denken van vijanden die zo laf zijn om zich achter schilden te verschuilen? De logge en harde doodskist komt dan enorm goed van pas om er doorheen te breken.

De vijand gebruiken

Zijn pistolen, zijn doodskist… het behoort slechts tot zijn standaard uitrusting. Hieronder valt ook de optie om vijanden van dichtbij uit te schakelen. Door het grove geweld zullen verschillende vijanden geregeld in de war zijn en moeten bijkomen van wat er zojuist is gebeurd. Die vijanden kun je van dichtbij tot pulp schieten, maar ook heb je de mogelijkheid om vijanden op te pakken en voor je te houden. Je bewegingsvrijheid wordt hierdoor iets minder flexibel, maar het dient uitstekend als schild om inkomende stukken staal te laten absorberen als een buitengewoon effectieve spons. Heeft de vijand z’n rol vervuld? Gooi ‘m weg, iets tegen je beginnen kan die homp lood immers toch niet meer, dus van gevaar is niet langer sprake.

Het echte werk

De mogelijkheden voor Grave stoppen daar echter niet, want stapsgewijs krijg je steeds meer mogelijkheden voor je kiezen. Je kunt het hoofdpersonage namelijk upgraden en daarvoor is het zaak om de levels te voltooien. Afhankelijk van je prestaties, de beat en meer, krijg je na afloop een beoordeling toegekend en hoe hoger die is, des te meer punten je krijgt. Die kun je inzetten voor buffs in health en meer, ook kun nieuwe speciale aanvallen kopen en dat is waar het echt leuk wordt. Er is namelijk een selectie van buitengewoon krachtige aanvallen beschikbaar, die je kunt aanschaffen en daarmee wordt het bloederige spektakel nog wat meer gewelddadig.

Demolition Shots

Dit is waar je het voornamelijk voor doet. Je kunt met de punten die je bij elkaar gesprokkeld hebt nieuwe aanvallen kopen, die ondergebracht worden op het d-pad. Weet echter dat er meerdere aanvallen zijn, maar je maar plek hebt voor vier opties. Je zult af en toe dus eventueel aanvallen moeten remappen, wat je de vrijheid geeft om ze in te stellen per level. De Demolition Shots die je beschikbaar hebt zijn stuk voor stuk erg krachtig en zorgen voor een bloederig en actievol spektakel. Ideaal om grote groepen vijanden in één klap uit te schakelen, maar ook ideaal om te ontsnappen uit een benarde situatie waarbij je té veel vijanden om je heen hebt.

Een paar voorbeelden van de Demolition Shots die je ter beschikking krijgt zijn: schieten met je doodskist, wat sneller en effectiever is dan de twee pistolen. Meer van de explosies? Dan kan je de doodskist ook laten veranderen in een raketwerper. Daarnaast is het mogelijk die te upgraden naar een vlammenwerper of een apparaat dat een laserstraal afvuurt, en meer. Van sommige Demolition Shots zijn weer betere varianten beschikbaar en dan te bedenken dat we lang niet alles benoemd hebben. Hoe dan ook, het is en blijft een waar spektakel om te zien zodra deze moves worden ingezet en met een enorme horde aan vijanden keer op keer, is het bijzonder handig om met deze Demolition Shots goede aanvallen te kunnen plaatsen.

Andere verbeteringen

Dat het vechtsysteem van Gungrave G.O.R.E. best diep gaat mag nu wel duidelijk zijn. Daar stopt het echter niet, want ook zul je nog verschillende skills kunnen upgraden. Dit is wel nodig ook, omdat de tegenstand steeds meer zal toenemen en Grave het steeds lastiger krijgt. Door hem van upgrades te voorzien, zou het genoeg bestand moeten zijn tegen de hordes vijanden. Zo kun je verschillende aspecten van Grave verbeteren. Hieronder vallen opties zoals vijanden op grotere afstanden raken, het sneller regenereren van je schild, meer health points, schade van kogels die toeneemt en meer. Al deze skill upgrades schaf je met dezelfde punten aan, dus het is verstandig dit te doseren qua keuze, zodat je goed mee kan blijven komen!

Gungrave G.O.R.E. is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Meer over de game lees je in onze review.