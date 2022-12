De games van 2023 | Alan Wake 2 – In 2010 kwam ontwikkelaar Remedy Entertainment met de psychologische thriller Alan Wake op de proppen. In de game beleefden we het avontuur van Alan Wake, een bestsellerauteur die met zijn vrouw Alice op vakantie ging naar het dorpje Bright Falls. Die vakantie veranderde in een nachtmerrie nadat Alice op mysterieuze wijze verdween. In zijn zoektocht naar Alice maakt Alan Wake gebeurtenissen mee uit zijn nieuwste boek, waarvan hij zelf niet kan herinneren die ooit geschreven te hebben. Wat volgde was een meeslepende game, gepresenteerd als een episodische tv-serie. Alan Wake werd goed ontvangen en groeide uit tot een culthit. Na een afwezigheid van meer dan tien jaar keert Alan Wake in 2023 terug met een vervolg.

Alan Wake 2 – Afgezien van een remaster van de eerste Alan Wake die in 2021 uitkwam, is het lange tijd erg stil geweest rondom de franchise. Toch was daar tijdens The Game Awards in 2021 plots de onthulling van Alan Wake 2 en de eerste teaser zette gelijk de toon. Alan Wake keert in het vervolg – hoe kan het ook anders – terug als hoofdpersonage. Over het verhaal dat hij in het tweede deel gaat beleven is nog weinig bekend, maar in de teaser trailer wordt gesproken over een verhaal dat “een monster” is. En monsters hebben, zoals Alan Wake in de video zelf stelt, meerdere gezichten. Sam Lake, die het verhaal van het eerste deel schreef, is ook betrokken bij de ontwikkeling van het vervolg, wat direct al veel goeds belooft.

Opvallend aan de aankondiging van Alan Wake 2 is dat Remedy Entertainment met de sequel een ietwat andere kant op gaat qua genre. Daar waar het eerste deel zich het beste laat beschrijven als een actiegame en psychologische thriller, omschrijft Remedy Alan Wake 2 als de eerste survival-horrorgame die de studio zal uitbrengen. Het vervolg zal net als zijn voorganger in een third-person perspectief worden gespeeld, maar Remedy neemt ditmaal dus echt het horrorpad en zal proberen ons de stuipen op het lijf te jagen. De game wordt ontwikkeld met de Northlight Engine, waarmee Remedy naar eigen zeggen de mooiste titel van de studio ooit wil neerzetten.

Voorlopige verwachting: Zoals we al aangaven heeft de originele Alan Wake in de loop der tijd een fanatieke groep fans aangetrokken. De remaster uit 2021 heeft daar alleen nog maar verder aan bijgedragen. Kortom: Alan Wake 2 heeft flinke schoenen te vullen. Remedy Entertainment weet net zo goed waar het aan begonnen is en wij hebben er vertrouwen in dat de studio met vlag en wimpel gaat slagen voor die uitdaging, ondanks dat we nog niet veel over de titel weten. Al snel na de release van Alan Wake werden er plannen voor een vervolg gemaakt, wat betekent dat men er al lange tijd mee bezig is. De switch naar een survival-horrorervaring is een interessante en we zijn benieuwd hoe die uitpakt. We kijken reikhalzend uit naar meer beelden en informatie.