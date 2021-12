Tijdens The Game Awards 2021 onthulde Remedy Entertainment het langverwachte vervolg op Alan Wake. De beelden die we te zien kregen zagen er veelbelovend uit en daarover wil de ontwikkelaar een woordje kwijt.

Volgens de studio zal Alan Wake 2 de mooiste game zijn die men ooit heeft ontwikkeld en men belooft dat het zal zorgen voor een echte horror-ervaring. Daarvoor maakt Remedy gebruik van de Northlight Engine, omdat ze daarmee de meeste ervaring hebben. Bovendien zullen er geen limieten zijn op de gruwelijkheden die in-game plaatsvinden.

Mensen die de eerste game nooit hebben gespeeld, hoeven ook niet te vrezen dat ze bepaalde elementen van de game niet begrijpen. Het verhaal zal volledig op zichzelf staan en heeft slechts een beperkte link met de eerste Alan Wake.

Alan Wake 2 verschijnt ergens in 2023 en is in ontwikkeling voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.