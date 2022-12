Atomic Heart verschijnt begin volgend jaar en nu de release vrij dichtbij is, krijgen we met enige regelmaat nieuwe beelden te zien. Zo is er ook nu weer een nieuwe gameplay trailer gedeeld, die slechts een minuut lang is.

Desalniettemin laat deze trailer de nodige actie zien en daaruit blijkt eens te meer dat Atomic Heart een unieke titel is dankzij de wapens, de setting en de variatie in vijanden die je zult treffen in de gameplay.

Atomic Heart verschijnt op 21 februari 2023 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.