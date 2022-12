Tijdens The Game Awards werd Crime Boss: Rockay City aangekondigd die vooral uitblinkt door z’n sterrencast met acteurs als Chuck Norris, Danny Glover, Micheal Rooker en Michael Madsen. Ten tijde van de aankondiging, werd aangegeven dat de game in ontwikkeling is voor de pc en Xbox Series X|S.

De game verschijnt op 28 maart 2023 voor de pc en de consoleversie zal pas later uitkomen. Nu een dag later blijkt dat de game ook in ontwikkeling is voor de PlayStation 5 en net zoals de Xbox versie komt ook deze editie na de pc-release uit.

Mocht je de aankondigingstrailer gemist hebben, die check je hieronder.