Preview | Forspoken – Toen Square Enix in 2020 een korte teaser dropte voor een mysterieus project dat onder de codenaam ‘Project Athia’ gehuld hing, werd er al vrij snel gespeculeerd over de komst van een nieuwe Final Fantasy-game. Een jaartje later werd de sluier gelicht en bleek het, tot verbazing van de fans, niet over Final Fantasy te gaan, maar wel over een gloednieuw IP: Forspoken. De initiële releasedatum van Forspoken werd inmiddels al tweemaal opgeschoven, maar momenteel ligt de game op schema om in januari van 2023 uit te komen. Wij woonden een preview evenement bij waar we een vroege versie van Forspoken al even konden uittesten. We ontdekten een game die misschien niet dé absolute topper van 2023 zal worden, maar wel eens positief zou kunnen verrassen.

Onbekend terrein

In onze sessie werden we direct in hoofdstuk 2 gedropt, waar protagoniste van dienst, Frey Holland, prompt door één of ander magisch portaal wordt geslingerd. Dat portaal heeft haar net van New York City getransporteerd naar Athia, een fantasywereld die al betere dagen heeft gekend. Athia is namelijk bedolven onder een kwaadaardig goedje dat de ‘Break’ wordt genoemd. Zowel mens als dier wordt hierdoor aangetast en gemuteerd in creaturen die je in je ergste nachtmerries niet wilt tegenkomen. Frey echter – je raadt het al – is immuun voor de Break en wordt dan ook gepromoveerd tot ‘redder van de mensheid’. Wanneer Frey door het portaal stapt, maakt ze ook direct kennis met haar lokale gids: Cuff.

Alsof de plotse herlocatie niet genoeg was, blijkt dat Frey een armband om haar pols heeft hangen die ze maar niet losgepeuterd krijgt. Plots blijkt echter dat die armband kan spreken en de naam Cuff draagt. Frey krijgt net geen hartstilstand, maar veel tijd om te luieren is er niet: Cuff vertelt haar dat ze met spoed naar Cipal moet gaan, een stad die wonderbaarlijk genoeg gespaard is gebleven van de Break en die dus dienst doet als het laatste bastion van de mensheid. Frey is (tot grote spijt van Cuff) echter niet op haar mondje gevallen en bombardeert de pompeuze en nette Cuff met vragen en opmerkingen die nogal platvloers van aard zijn. Frey is nu eenmaal een hedendaagse tiener, dus het tienerlingo hoort erbij. De ‘botsingen’ tussen haar en Cuff zijn best amusant, maar je moet er wel even uitspraken zoals ‘Is that a motherf*cking dragon!?!’ erbij nemen.

Cuff is bovendien meer dan een simpele armband: hij is een magische armband, waardoor Frey plots toegang heeft tot een arsenaal aan spreuken. Met haar nieuwe krachten trekt Frey enthousiast naar Cipal, maar daar aangekomen blijkt er toch iets niet pluis te zijn. Ze komt te weten dat Athia geregeerd wordt door de zogenaamde ‘Tantas’, wijze vrouwen die aanbeden worden als goden, maar waarvan elke kleuter direct ziet dat ze eigenlijk niet veel goeds betekenen. Frey – inclusief jeans, T-shirt en immuniteit tegen de Break – wordt bij haar aankomst direct gevangengenomen en de Tanta’s willen haar bloed zien. Een indringer die immuun is tegen de Break: dat moet wel kwade magie zijn! Het is slechts het begin van het verhaal, maar wij waren alvast geïntrigeerd door het avontuur van Frey en de achterliggende lore van Athia.

‘You’re a wizard, Frey’

Een belangrijk aspect van Forspoken is uiteraard de magische gameplay. Ook deze konden we al uitproberen en hier zijn we heel enthousiast over. Volgens de ontwikkelaars zullen we in totaal meer dan 100 unieke spreuken kunnen gebruiken in de game, maar wij konden slechts met een handjevol aan de slag gaan, allen van het aardelement. Zelfs met een beperkt aantal spreuken, wisten we ons enorm te vermaken. Zo kan Frey voor snelle aanvallen een spervuur van kleine rotsblokken afvuren alsof ze een mitrailleur in handen heeft, maar voor een grote (maar trage) impact is er ook een soort ‘rotsexplosie’. Ook zijn er defensieve spreuken, zoals een stenen schild, maar dit gebruikten we niet zo vaak, omdat een simpele druk op de dodge knop veel consistenter werkt. Ook zijn er ‘ultieme’ spreuken, die eerst opgeladen moeten worden, maar uiteindelijk gigantisch veel schade aanrichten.

Wanneer Frey aankomt in Athia, loopt ze eerst wat kleinere vijanden tegen het lijf, maar het duurt niet lang vooraleer de game je in het diepe eind van het zwembad gooit: plots is daar een baasgevecht met de (motherf*cking) draak! Het wordt pompen of verzuipen, maar door de tips van Cuff goed op te volgen kan je het gevecht overleven… en wat een gevecht was dat! Het spektakel spatte van ons scherm af en we moesten meermaals heel snel reageren om niet in één of andere vlammenzee terecht te komen. Qua adrenalinelevel zit het best goed dus! Elke spreuk voelt ook anders aan in de adaptieve triggers van de DualSense controller voor extra immersie. We weten uiteraard nog niet hoe de andere spreuken zullen zijn (en hoe deze allen gecombineerd kunnen worden), maar we kunnen niet wachten om met het systeem te experimenteren.

Vederlichte schoentjes

Naast aanvallende en defensieve spreuken, heeft Frey ook toegang tot magische ‘parkours’ vaardigheden, waardoor ze heel snel door de wijde wereld kan spurten. Een onmisbare tool, want aan een voetgangerstempo zal het toch wel lang duren vooraleer je alles hebt gezien. Deze vaardigheid werkt bovendien vrij instinctief: je houdt een knop ingedrukt en je loopt een bepaalde richting uit, waardoor Frey automatisch haar parkours modus zal aanzetten. Wil je een muur oplopen, dan loop je gewoon richting die muur en Frey doet het werk voor je. Het is best leuk, maar we hopen dat er later in de game wel ietwat meer opties vrijgespeeld kunnen worden voor meer parkour plezier. Ook dit is bovendien een genot om naar te kijken.

Onze grootste bezorgdheid ligt momenteel echter in de wereld zelf. We kwamen al in enkele gebieden, die elk een eigen thema hadden, maar we kunnen er niet omheen dat elk gebied wat kunstmatig uitgebreid is gemaakt. Er moet tenslotte plaats genoeg zijn om de typische zijmissies die bij een openwereldgame horen op de kaart te zetten. We konden deze zijmissies nog niet echt testen, maar we hopen dat ze de moeite waard zijn en iets nieuws te bieden hebben. Enfin, terug naar de wereld zelf: wij speelden uiteraard slechts voor een paar uur, maar we weten niet in hoeverre de wereld van Forspoken als geheel boeiend genoeg zal blijven of dat het gewoon een dertien-in-een-dozijn openwereldgame zal worden. De tijd zal het moeten uitwijzen…

We haalden al even aan dat combat een visueel spektakel is (zowel de spreuken als de vijanden zijn mooi vormgegeven). Het viel ons wel op dat de omgevingen soms wat ‘basis’ zijn, zonder al te veel detail. Niet lelijk, maar nu ook niet wauw. Uiteraard zal je in het algemeen snel door de wereld spurten, dus erg hard valt dit niet op… behalve als je even stopt en echt in detail gaat kijken. Ook de gezichtsanimaties van sommige NPC’s konden beter, maar dit is een klein puntje van kritiek. Forspoken heeft bovendien een performance- en een visuals modus, die respectievelijk [email protected] en [email protected] aanbieden. Die laatste had nog een beetje last van framedrops en de snelle combat smeekt gewoon om in 60fps gespeeld te worden, waardoor wij tijdens de previewsessie voor de performance modus kozen.

Voorlopige conclusie

Na enkele uren Forspoken gespeeld te hebben, zijn we over het algemeen enthousiast, maar we hebben ook enkele twijfels. Twijfels die welteverstaan de kop ingedrukt kunnen worden wanneer we de volledige game in handen hebben, maar dat is even afwachten. Het verhaal en de lore van Athia zijn interessant en zal fans van het fantasy genre zeker kunnen bekoren. Je zal echter voor jezelf moeten beslissen of je kan leven met het ‘coole’ taalgebruik van protagoniste Frey, maar aangezien ze een jongere uit NYC is, is haar taalgebruik wel accuraat gebracht. De magische combat en parkours is ook heel leuk, al kregen we slechts een beperkt aantal spreuken om mee te spelen. We hopen alleen vurig dat Forspoken niet gewoon de zoveelste openwereldgame wordt met een wereld vol kopieer- en plakwerk. De gevechten zijn dan wel een visueel spektakel, maar sommige omgevingen ogen wat ‘hetzelfde’, dus laat ons hopen dat dit niet voor de gehele game zo blijft. Forspoken verschijnt op 24 januari voor de PS5 en pc.