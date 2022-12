Een game waar velen waarschijnlijk naar uitkijken is Hogwarts Legacy: logisch ook, want alle nieuwe beelden die we de laatste tijd te zien kregen, beloven veel goeds. Ook vanavond zullen we heel wat nieuws te zien krijgen tijdens een nieuwe showcase, zoals gisteren al werd aangekondigd.

Vanavond op het menu: vliegen op je bezem, combat voor gevorderden en de ‘Kamer van Hoge Nood’ (‘Room of Requirement’). De showcase wordt gestreamd op het YouTubekanaal van Hogwarts Legacy en gaat van start om 19:00 uur. Hieronder kan je de stream meevolgen.