Na een eerder gerucht dat Marvel’s Spider-Man 2 tegen eind 2023 zal uitkomen, heeft Insomniac Games dit nu officieel gemaakt. In een kerstgroet op het PlayStation Blog schrijft Bryan Intihar, creative director, dat de game gepland staat voor een release in het najaar van 2023. De game verschijnt dan voor de PlayStation 5.

Daarbij geeft de ontwikkelaar ook aan dat Peter Parker en Miles Morales samen terugkomen in een nieuw hoofdstuk van het verhaal. Op basis van de kwaliteit van de vorige twee games borduurt Insomniac verder, dus we mogen weer een spectaculair avontuur verwachten met interessante combat en een mooi New York om doorheen te slingeren.

“What a year it’s been for PlayStation Studios; here at Insomniac Games we’ve been in absolute awe of the work of our peers. Congrats to everyone on a successful 2022… and here’s to next year being just as exciting as we continue to get Marvel’s Spider-Man 2 ready for release next fall.”