Voor liefhebbers van vreemde films van weleer bevat High On Life een viertal films die, afgaand op zijn gevoel voor humor, ook helemaal in het straatje van Justin Roiland vallen. De maker van de series Community en Rick & Morty heeft voor de game High On Life het verhaal gepend en dat merk je direct. Vooral als je bekend bent met Rick & Morty.

De vier films in kwestie betreffen Vampire Hookers, Blood Harvest, Demon Wind en Tammy and the T-Rex. De titels zeggen waarschijnlijk al voldoende, maar het gaat hier om horror/sci-fi titels wat in ieder geval geen A of B-producties zijn, maar eerder bij de Z passen. Maar mocht je graag in-game een film kijken, dan is dat in dit spel mogelijk.

We zijn in de tussentijd ook bezig met High On Life en onze review mag je binnenkort verwachten.