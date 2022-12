God of War: Ragnarök verscheen eerder dit jaar en hier heb je kunnen lezen dat we zeer enthousiast zijn over de game. Het spel is het perfecte vervolg op zijn voorganger, maar niet alles is nog perfect gladgestreken.

Daarom heeft Sony Santa Monica Studio met update 3.01 een aantal kleine progressie- en stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd, die voor een nog stabielere ervaring moeten zorgen. Uitgebreid is de patch niet, want het zijn slechts twee punten die aangepakt worden.

Hieronder vind je de details: