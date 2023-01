De games van 2023 | Silent Hill 2 Remake – Wordt 2023 het jaar van de horror remakes? Het begint er zo stilaan naar uit te zien. Naast herwerkte versies van Dead Space en Resident Evil 4 krijgen we volgend jaar namelijk ook de kans om Silent Hill 2 opnieuw te beleven. Als psychologische thriller zou de game het perfecte tegengewicht moeten vormen voor de meer ‘in-your-face’ horror van de andere remakes. Het wordt hoe dan ook een bijzonder weerzien. Het is immers alweer van het in 2012 verschenen Book of Memories geleden dat we nog voet in het titulaire stadje hebben kunnen zetten en dan is een heruitgave van Silent Hill 2 – dat door fans nog steeds als het beste deel in de reeks gezien wordt – meer dan welkom.

Silent Hill 2 Remake – Het uitgangspunt van Silent Hill 2 is er één om U tegen te zeggen. De game stond volledig los van zijn illustere voorganger en ruilde diens plot vol sektes en sluimerende afgoden in voor een persoonlijker verhaal, dat zich desalniettemin in een mum van tijd op oncomfortabele wijze onder je huid wurmde. Jij bent James Sunderland, die een bericht van zijn vrouw ontvangt met een duidelijke boodschap: ‘Ontmoet me in Silent Hill’. Op zich geen probleem… ware het niet dat James’ echtgenote al enkele jaren overleden is. Overmand door verdriet, en even hoopvol als op zijn hoede, besluit James op het verzoek in te gaan. Eenmaal in Silent Hill merkt hij echter dat het eeuwig mistige stadje zo zijn eigen plannen heeft.

Silent Hill is een helleoord pur sang, een plaats die de zwaktes in je psyche opzoekt en daar dan spelletjes mee speelt. In zijn dikke mistgordijnen houden zich misselijkmakende creaturen schuil, allen gebaseerd op de trauma’s die James reeds jarenlang hardnekkig achtervolgen. Daar zitten best memorabele figuren tussen. Denk aan gezichtsloze verpleegsters of de iconische Pyramid Head, die ondertussen zowat het gezicht van de franchise geworden is. De gameplay was weliswaar eerder houterig, maar dat stoorde niet. Integendeel, het zorgde er juist voor dat je je slechter op je gemak ging voelen. En Silent Hill 2 teerde op dat ongemak, dat gevoel dat jou niets goeds te wachten stond… en dat er veel ergere dingen zijn dan de dood.

Voorlopige verwachting: Als je besluit om Silent Hill 2 opnieuw op de markt te brengen, neemt dat heel wat verwachtingen met zich mee. De remake zal een wankel evenwicht moeten zoeken tussen oud en nieuw. Gameplay moderniseren? Graag, maar dan zonder dat het helemaal dat ongemakkelijke kantje kwijtspeelt. Laat James té vlot door Silent Hill hollen en je wordt als gamer snel een stuk zelfverzekerder. Een frisse kijk op het verhaal? Dat mag, maar wijk vooral niet te ver af van wat het origineel reeds erg goed deed. Het wordt niet evident… maar met ontwikkelaar Bloober Team – een expert als het aankomt op psychologische horror, dat bewezen ze reeds meermaals met hun vorige titels – hebben we het gevoel dat dit wel goed komt.