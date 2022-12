Het jaar 2022 zit er bijna op en zodra we januari binnenstappen hebben we gelijk weer een nieuwe game om naar uit te kijken. Op 27 januari verschijnt namelijk de remake van Dead Space, die in ontwikkeling is bij EA Motive. Het duurt nog een week of zes voordat de game uitkomt, maar de ontwikkelaar is inmiddels klaar.

Via Twitter hebben ze laten weten dat de game goud is gegaan en daarmee zit de ontwikkeling er min of meer op. Dit geeft EA genoeg tijd om de game op disc te drukken en verschepen, alsook digitaal klaar te zetten. Wellicht dat er nog aan een day one patch gewerkt wordt, waar we rond de release dan vast meer over zullen horen.

De Dead Space Remake verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.