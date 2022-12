Het is al ruim anderhalf jaar geleden dat de soulslike Lies of P aangekondigd werd, maar de laatste maanden krijgen we gaandeweg steeds meer van deze titel te zien. Ook nu is dat het geval, want ontwikkelaar Neowiz heeft een nieuwe trailer van de game uitgebracht.

Ditmaal betreft het een gameplay trailer van vier minuten. De video begint met wat cutscenes, maar al snel staat de trailer bol van de actie en krijgen we een beter beeld van de combat van Lies of P. Check de beelden hieronder.

Lies of P moet ergens in 2023 verschijnen. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.