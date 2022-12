Hoogtes en laagtes. Ups and downs. Het leven zit er vol mee. Ook 2022 was een jaar gevuld met vallen en opstaan, succesverhalen en gemiste kansen, spectaculaire overwinningen en kansloze verliespartijen. We wierpen in een vorige Jouw mening reeds een blik op wat jullie de beste titels van de afgelopen twaalf maanden vonden, maar willen graag ook even stilstaan bij de dingen die iets minder goed gingen. Dingen – gerelateerd aan de videogame-industrie; vergeet niet op welke website we ons bevinden – waar je méér van verwacht had, of erger: zaken die je trauma’s bezorgd hebben en je nog minstens één keer per week badend in het zweet laten ontwaken uit een nachtmerrie. Oké, dat laatste is ongetwijfeld overdreven…

We vragen jullie dit keer dus naar jullie grootste teleurstelling van 2022. Dat kan een vreselijke game zijn als Babylon’s Fall, een titel die ondanks talent achter de schermen op elk vlak ondermaats uit de hoek kwam. Als we Metacritic mogen geloven, zijn er echter nóg ergere games op de markt verschenen, met het afgrijselijke POSTAL 4: No Regerts – wie verzint dat soort titels? – als weinig benijdenswaardige koploper. We hoeven echter niet meteen de botte hakbijl boven te halen. Dé teleurstelling van het afgelopen jaar kan ook een game zijn waar gewoon méér in had gezeten. Gotham Knights kon bijvoorbeeld niet opboksen tegen zijn (spirituele) voorgangers en je kan stellen dat het Soulsborne genre meer verdient dan het eerder povere The Last Oricru.

Jouw persoonlijke teleurstelling van 2022 hoeft echter niet om een specifieke game te gaan. Het kan draaien om het onvermogen van ontwikkelaars om grondig te vernieuwen, geïllustreerd door jaarlijkse sportgames als FIFA of de singleplayercampagnes van Call of Duty, die toch jaar na jaar minder memorabel lijken te worden. Microtransacties blijven ook als een hardnekkig virus over de virtuele markt zwerven, terwijl de exclusiviteitsoorlog tussen Sony en Microsoft een nieuw niveau lijkt te bereiken. Of misschien vind je het (terecht) gewoon hartstikke vervelend dat je nog steeds niet gewoon een winkel kan binnenstappen om een console van de huidige generatie aan te schaffen. Je zou als gamer voor minder tegen de muren oplopen.

Wat is dus voor jou dé teleurstelling van 2022? Laat het ons hieronder weten.