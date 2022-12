Een jaar in gaming kent vaak vele hoogtepunten, maar soms ook hele diepe dalen. 2022 was in dat opzicht niet anders en dus vond Metacritic het tijd om de balans op te maken. Daarop deelde de site de top 10 met de laagst beoordeelde games van 2022. Metacritic hanteerde hiervoor wel een aantal spelregels en zo kan een game bijvoorbeeld maar één keer in de lijst terugkomen, daarvoor heeft men gekeken naar de laagste score.

Zo prijkt POSTAL 4: No Regerts bovenaan de lijst met een gemiddelde score van 3.0 en volgt CrossfireX met een 3.8. Ook Square Enix zal met het schaamrood op de wangen naar de lijst kijken: Babylon’s Fall staat op plek drie door zijn score van 4.1 en ook wij fakkelden de game af met een 2.5 in onze review. De Switch-versie van Blade Runner: Enhanced Edition komt er met enige genade vanaf door de 5.2 die het heeft gescoord.