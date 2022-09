Babylon’s Fall is geen lang leven beschoren. De actie-RPG kwam eerder dit jaar in maart uit en Square Enix zal eind februari 2023 een streep door het spel zetten. De Japanse uitgever laat via de officiële website van Babylon’s Fall weten dat zij met pijn in hun hart op 27 februari 2023 de game zullen beëindigen. Dit betekent dat de servers zullen gaan sluiten en dat geplande grote updates komen te vervallen.

Seizoen 2 is nu gaande en dat zal lopen tot dinsdag 29 november. Op dezelfde dag zal het laatste seizoen ingaan en er zullen hier zoveel als mogelijk evenementen in gepropt worden om gamers die Babylon’s Fall hebben gekocht toch wat tegemoet te komen.

Er wordt geen reden gegeven waarom er zo vroeg al een streep door Babylon’s Fall wordt gezet, maar je hoeft alleen maar op Metacritic te kijken of onze review te lezen en je weet genoeg. Het volledige statement van Square Enix is als volgt:

“Greetings Sentinel Force,

Thank you very much for playing Babylon’s Fall

With the desire of delivering an exhilarating online multiplayer action RPG set in an elaborate high fantasy world, we launched the game’s official service on Thursday, March 3, 2022, and have continued to undertake additional development and operations. However, it is with deep regret to inform you that we will be terminating the game’s service on February 27, 2023.

As a result, we will also cancel the large-scale updates that we had planned. In terms of the plan moving forward, Season 2 will run until Tuesday, November 29, 2022, as scheduled, and the Final Season will begin with the maintenance scheduled on the same day. This Final Season is the period during which you can earn the ranking rewards of Season 2.

As a way of expressing our gratitude to all our players, we plan to implement as many events and other initiatives as we can, leading up to the end of the service.”