PlatinumGames staat te boek als een gewaardeerd ontwikkelaar, maar ook zij brengen weleens misbaksels voort. Babylon’s Fall is zo’n mislukking, want afgezien van de slechte reviews die de game ontving, is het qua spelersbasis ook niet al te best gesteld. Bij momenten zijn er zelfs minder dan 10 spelers tegelijkertijd met de game bezig, aldus Steam informatie.

Ondanks de kritieken en het lage aantal spelers, blijft Square Enix in de game geloven. In een interview met de uitgever zeggen Kenji Saito en Takahisa Sugiyama dat de zaken niet helemaal zoals plan zijn verlopen, maar dat de ontwikkelaar begaan blijft met de game. Zo wil PlatinumGames de kwaliteit blijvend verbeteren middels updates.

Om de game zo goed mogelijk te maken, verzamelt PlatinumGames veel feedback vanuit de spelers om zo adequaat de grootste pijnpunten aan te pakken. Sterker nog, de ontwikkelaar is ondertussen ook bezig met het tweede seizoen. Aan motivatie ontbreekt het dus niet, de vraag is echter hoe lang ze het blijven volhouden als het aantal spelers niet snel toeneemt.