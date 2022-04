Het gaat Babylon’s Fall niet bepaald voor de wind. Wij en vele andere critici waren in de reviews vernietigend over de live service titel van PlatinumGames. Naast een oersaai verhaal was de game op grafisch gebied zeer ondermaats en daarbij voegde het live service aspect niks waardevols toe aan de titel.

Onlangs kwamen PlatinumGames en Square Enix nog met de uitspraak dat ze van Babylon’s Fall een betere game willen maken, maar die uitspraak zouden ze nu beter opnieuw overwegen. Het blijkt namelijk dat er op 13 april minder dan tien gelijktijdige spelers waren op Steam, aldus de statistieken van SteamDB. Babylon’s Fall piekte met 1.166 spelers en op dit moment zijn er zo’n 120 spelers per dag.

De uitgever en ontwikkelaar lijken nog wel het vertrouwen te hebben, want vorige week lanceerde men een update die onder andere een nieuw evenement toevoegde.