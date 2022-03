Zowel Square Enix als Platinum Games staan meestal garant voor goede games, maar Babylon’s Fall is allesbehalve dat. Zo staat de Metacritic-score voor de PS5-versie op 4.2 en de ‘user score’ op 2.0. Toch willen de Japanse uitgever en ontwikkelaar er voor zorgen dat het spel beter wordt.

Via de officiële Twitterpagina van Babylon’s Fall wordt er gevraagd of gamers een enquête willen invullen, zodat de game verbeterd kan worden. De enquête die nu beschikbaar is focust zich op het grafische gedeelte van het spel.

Wil je Platinum Games ook helpen om Babylon’s Fall te verbeteren, dan kan je dat hier doen. Je hebt tot en met 18 maart de tijd om de enquête in te vullen.