Wij waren op zijn zachtst gezegd niet bepaald onder de indruk van Babylon’s Fall, een spuuglelijke draak van een live service titel die eigenlijk op geen enkel vlak wist te overtuigen. Het siert uitgever Square Enix en ontwikkelaar PlatinumGames echter dat ze de game niet zomaar laten vallen. Nu voegen ze de daad bij het woord en laten ze het tweede seizoen van Babylon’s Fall op ons los.

Het seizoen in kwestie is eergisteren live gegaan en voegt een nieuw stukje verhaal toe dat luistert naar de naam ‘The Light of Aaru’. Live service zou geen live service zijn zonder een nieuwe Battle Pass, dit keer eentje met meer dan 100 vrij te spelen beloningen. Zo staat seizoen 2 garant voor heel wat nieuwe speeluren… al zouden we zo niet onmiddellijk weten wie dáár zin in heeft.