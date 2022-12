Nu het jaar 2022 bijna ten einde is, is het tijd voor vele ontwikkelaars om even hun gebruikelijke ‘einde van het jaar’ boodschap in te spreken. Zo ook het team achter Monster Hunter Rise (Sunbreak). Deze succesvolle game kreeg dit jaar al heel wat nieuwe content en dat zal volgend jaar niet anders zijn.

Producer Ryozo Tsujimoto plaatste een videoboodschap op Twitter waarin hij de fans bedankt en vertelt dat er heel wat gratis content op de planning staat voor 2023. Monster Hunter Rise komt bovendien op 20 januari ook naar de Xbox en PlayStation (de Sunbreak uitbreiding volgt op een latere datum).

Bekijk zijn boodschap hieronder.

Hello Hunters! We’ve got a special message from Ryozo Tsujimoto, producer on Monster Hunter series. We are looking forward to an exciting new year! #MHRise #Sunbreak pic.twitter.com/fQltAkE1oI

— Monster Hunter Information_EN (@MHinfo_en) December 23, 2022