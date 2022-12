The Game Awards van een paar weken terug was weer een degelijke show met veel nieuwtjes en leuke aankondigingen. Ook waren er twee opvallende momenten tijdens de prijzenshow, waarvan we één reeds hebben uitgelicht: de jongen die met de mensen van FromSoftware het podium opliep om Bill Clinton te nomineren.

Een ander moment was eveneens opvallend, namelijk de speech van Christopher Judge. De acteur won namelijk een award voor zijn rol van Kratos in God of War: Ragnarök en nam nogal de tijd om iedereen te bedanken. Sterker nog, zijn speech was 7 minuten en 59 seconden lang, wat een nieuw record is.

De langste speech hiervoor was 5 minuten en 30 seconden. Deze speech kwam van actrice Greer Garson die lang de tijd nam tijdens de Oscars uitreiking in 1942. Het heeft dus 80 jaar geduurd voordat iemand het voormalige record wist te verbreken. Mocht je de speech terug willen kijken, zie hieronder.