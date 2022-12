Konami probeert zich weer een beetje terug te vechten in de gamesindustrie, zo zetten ze bijvoorbeeld volop in op de Silent Hill franchise. Dat is echter niet het enige, want volgens producer Noriaki Okamura gaat de Japanse ontwikkelaar/uitgever aankomend jaar flink uitpakken.

Okamura heeft tegenover Famitsu laten weten dat Konami in 2023 verschillende games zal onthullen en een aankondiging zal doen ‘waar iedereen op heeft zitten wachten’. Aangezien het al bekend is dat er een remake van Silent Hill 2 onderweg is en er nog twee games in deze franchise op stapel staan, lijkt de enige grote andere franchise waar veel vraag naar is Metal Gear Solid te zijn.

Daar komt nog eens bij dat Okamura producer was van het eerste deel en er zijn al geruchten opgedoken over een remake van Metal Gear Solid. Het kan dus zo zijn dat Konami een nieuwe titel in deze reeks gaat onthullen in 2023.