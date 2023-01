Fortnite is een geliefde shooter en was ook op iOS een enorm succes. Epic Games en Apple kregen echter ruzie over de omzetten die de eerstgenoemde moest overhandigen en sleepte daarom Apple voor de rechter vanwege de vermeende monopolie die de techgigant heeft met hun App Store, en de manieren van betalen die het toestaat.

Daar is inmiddels uitspraak over gedaan en Apple zal onder andere ook betalingen buiten de App Store om moeten toestaan. Het lijkt dus nog maar een kwestie van tijd voordat Fortnite terugkeert naar iOS en dat lijkt Tim Sweeney te bevestigen. De CEO van Epic Games plaatste namelijk op de valreep van 2022 een bericht op Twitter, waarin hij een rentree in 2023 benoemt.

Bij dat bericht benoemde hij geen concrete titel, maar hij plaatste daarna een afbeelding van de shooter Fortnite als toevoeging. Spelers op iOS mogen dit jaar waarschijnlijk weer flink gaan schieten en bouwen.