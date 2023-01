We waren er al van op de hoogte dat World War Z: Aftermath een zogenaamde ‘next-gen’ update zou krijgen, maar wanneer deze beschikbaar zou worden gesteld was nog niet bekend. Nu weten we echter dat de update deze maand al uit zal komen.

Op 24 januari kan je een update installeren, zodat de last-gen versie van World War Z: Aftermath op de current-gen consoles met veel verbeteringen te spelen is. Zo draait de game op 4K en 60fps. Dit is echter niet het enige, want op de PlayStation 5 en Xbox Series consoles zal je ook een extra modus krijgen: Horde Mode XL. De nieuwe modus zal ook voor de pc-versie worden geïntroduceerd.

De nieuwe modus is hetzelfde als de Horde Mode op de PlayStation 4 en Xbox One, maar dan grootschaliger. Zo zul je zo nu en dan tegen letterlijk gigantische golven van zombies moeten vechten. Het aantal kan oplopen tot meer dan 1.000 levende doden. Hoe dit eruitziet kan je in de onderstaande video bekijken.