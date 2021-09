De actievolle zombie shooter World War Z: Aftermath is vanaf vandaag verkrijgbaar en dat vieren Focus Entertainment en Saber Interactive Inc. met een vette launch trailer!

De game is gebaseerd op de gelijknamige blockbuster film van Paramount Pictures. Fans van de franchise weten dus al wat hun te wachten staat: overleven door je door eindeloze hordes zombies heen te vechten.

Deze uitgebreide versie van de in 2019 uitgebrachte game, bevat alle content van de GOTY-editie en biedt daarnaast de nieuwe first-person modus, nieuwe verhalende episodes, Horde Mode XL en mêlee gameplay. Dit alles in 4K op 60fps op de PS5 en Xbox Series X.

Tevens zitten er maar liefst vier nieuwe speelbare personages in de game: Sophia, Giovani, Daniela en Marco. Om het nog leuker te maken, is het mogelijk om met vier spelers coöp te spelen en dat ook nog eens met cross-play.

Voor degene die de game al in bezit hebben, zij kunnen upgraden naar Aftermath voor een lagere prijs. De game is vandaag gelanceerd voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Op 2 november zal de originele World War Z worden uitgebracht voor de Nintendo Switch.