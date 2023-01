Silent Hill 2 is al aardig op leeftijd, maar wordt nog steeds gezien als één van de beste survival horror-games ooit. Bloober Team is druk bezig met een remake en zij zijn er absoluut van bewust dat de verwachtingen hoog zijn en dat dit extra druk met zich meebrengt.

Chief marketing officer, Anna Jasinska, heeft tegenover DreadXP laten weten dat het team weet hoe groot de impact van Silent Hill 2 vandaag de dag nog is. Zij nemen de remake dan ook bijzonder serieus. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk het origineel te benaderen en daar wat kleine aanpassingen/vernieuwingen aan toe te voegen.

Het uiteindelijke doel van Bloober Team is om van de remake van Silent Hill 2 een game te maken waar – net als het origineel – jaren later nog over gesproken zal worden.

“Our company was thunderstruck when we received this ecstatic information because many of Bloober Team’s employees are die-hard fans of the title. As for apprehension, yes, the pressure is high since we’re dealing with one of the best psychological horror games ever made. We want to stick close to the original, and we will put it in the spotlight for years to come.”