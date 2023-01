Van de PlayStation 5 weten we dat de console inmiddels de kaap van 30 miljoen verkochte units gepasseerd is. Als we naar de Xbox Series X|S kijken is het enigszins giswerk, omdat Microsoft al jaren de cijfers niet communiceert. Wat de reden daarvan is mag Joost weten, maar het kan ermee te maken hebben dat de consoles van Sony het elke generatie net tot flink wat beter doen.

Toch krijgen we enige indicatie via de website VGCharts, die de verkopen van soft- en hardware wereldwijd bijhoudt. Zij melden in een overzicht dat er in totaal 11.971.256 miljoen PlayStation 5 consoles werden verkocht in 2022. Bij de Xbox Series X|S staat het aantal op 9.491.372 consoles.

Hieruit blijkt, mits de cijfers enigszins kloppen, dat de PlayStation 5 bijna 2.5 miljoen keer meer is verkocht dan de grootste concurrent. En dan te bedenken dat de Xbox Series X|S als het ware twee consoles zijn, toch wel een fors verschil.

Nintendo deed overigens de beste zaken, zij verkochten in 2022 volgens VGCharts 17.360.467 Nintendo Switch consoles. Dan wat betreft de vorige generatie: de PlayStation 4 werd in 2022 nog 459.807 keer verkocht, de Xbox One kwam niet verder dan een schamele 27.433 units.