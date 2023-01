De eerste Avatar-game, die gebaseerd was op de eerste film, wist geen potten te breken. Yves Guillemot wil dat Ubisoft dit met Avatar: Frontiers of Pandora niet gaat herhalen en eist dan ook perfectie. Aangezien de game moet gaan scoren, is het spel al een aardig tijdje in ontwikkeling.

Gamesradar heeft met creative director Magnus Jansén gesproken over de nieuwe Avatar-game. Jansén liet weten dat Avatar: Frontiers of Pandora al minstens vijf jaar in productie is. De meeste tijd heeft men gespendeerd aan het vormgeven van de wereld. Er wordt nauw samengewerkt met Disney en Lightstorm Entertainment – het filmproductiebedrijf van James Cameron, dat verantwoordelijk was voor de tweede Avatar-film -, zodat de speelwereld aansluit op de franchise.

De game wordt gemaakt met de Snowdrop Engine en Ubisoft Massive heeft aan Lightstorm Entertainment getoond dat zij hiermee alles uit de nieuwe current-gen hardware kunnen halen. Aangezien het productiebedrijf dit ook heeft gedaan met filmtechnieken, ontstond er direct een goede band.

“At the heart of this effort is Snowdrop – our game engine. When we first met with Lightstorm Entertainment, Snowdrop showed our partners that we were willing to push the envelope of technology, just like they do in the films. It was and still is the key foundation of our ongoing collaboration.”