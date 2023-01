IO Interactive stelde tot twee keer toe de Freelancer modus voor Hitman uit, maar dat gaat niet nog een keer gebeuren. Op 26 januari zal de nieuwe modus namelijk toch echt worden toegevoegd.

De Freelancer modus voor Hitman is een roguelike modus, waar je niet aan je hand wordt genomen zoals je normaal gewend bent. Je zal dus zelf moeten onderzoeken wie wie is en wat je volgende actie zal moeten zijn. De content in de modus wordt ook willekeurig gegenereerd, dus elke speelbeurt is weer anders.

De nieuwe modus zal als gratis DLC worden aangeboden. Op dezelfde dag zullen alle drie de Hitman-games ook worden samengevoegd tot één. Er is ook al een lanceringsvideo van de Freelancer modus beschikbaar gesteld en die check je hieronder.