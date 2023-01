Het avontuur van Frey en haar mysterieuze armband komt steeds dichterbij en Square Enix heeft in de afgelopen tijd veel laten zien van Forspoken. Met nog iets minder dan twee weken te gaan komt de game nu nog meer in beeld en is het tijd om Forspoken meer te promoten. Dit gaat binnenkort gebeuren met een extra showcase.

Square Enix heeft een showcase aangekondigd voor 17 januari, waarbij veel gameplay getoond zal worden. Dit zodat je een nog beter beeld krijgt van wat je van de titel mag verwachten. Ook voor pc-spelers is het interessant, want Square Enix zal meer info delen over de pc-versie van Forspoken. De specificaties voor deze versie zijn nog niet bekend, dus wie weet komt dat aanstaande dinsdag 17 januari ook aan bod.