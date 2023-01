Vorig jaar mei dook er een gerucht op over de komst van een geremasterde Gears of War collectie. Dit werd de maand daarop de kop ingedrukt, maar nu wordt het gerucht weer aangewakkerd en zelf versterkt.

Het was Nick Baker, journalist van Xbox Era, die met de informatie over de vermeende collectie van Gears of War op de proppen kwam. Windows Central-journalist Jez Corden was degene die dit de kop indrukte. Corden laat nu echter via Twitter weten dat Baker toch wel gelijk had. Tom Warren van The Verge laat in zijn antwoord op de tweet van Corden weer cryptisch weten dat ook hij van de collectie op de hoogte is.

Nick Baker meldt nu ook dat hij op het moment niet meer kan zeggen dan dat de Gears of War collectie wel degelijk een ding is en dat hij druk bezig is om aan meer informatie te komen. Het kan dus zo zijn dat we binnenkort meer nieuws te melden hebben over de geremasterde Gears of War collectie.