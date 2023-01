We hebben jaren niks meer van het IP gehoord, behalve een stortvloed aan geruchten, maar in oktober onthulde Konami maar liefst drie projecten in de geliefde horror-reeks: een remake van Silent Hill 2, Silent Hill: Townfall, Silent Hill f én Silent Hill: Ascension. Daarvoor heeft de uitgever de talenten van onder meer Bloober Team ingeschakeld.

Nu lijken dat al behoorlijk wat projecten, maar als het aan de uitgever ligt, kunnen dat er nog meer zijn. Tegenover IGN Japan zegt Motoi Okamoto dat hij zeker interesse heeft naar meer voorstellen omtrent Silent Hill. De producent denkt dat het IP een unieke en zeer artistieke franchise is, iets wat hij hoopt te prolongeren met titels als Silent Hill f, ondanks dat details daarover zeer schaars zijn.

Hoe dan ook, Okamoto doet een oproep aan allen om zoveel mogelijk ideeën bij hem langs te brengen, hij belooft dat hij ze allemaal zal lezen.

“The fact we were reviving Silent Hill was a secret until now, so we couldn’t exactly go out and yell ‘Hey, everyone! Bring us your Silent Hill projects!’ We can do that now, so if creators from around the world who love Silent Hill bring us their pitches, I promise to look through every one of them. We’re all ears.”