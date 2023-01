We mogen binnenkort met een nieuwe uitbreiding voor Destiny 2 aan de slag, die ons naar de planeet Neptunus zal brengen. De uitbreiding draagt de naam Lightfall en zal onder andere een nieuwe Darkness-subklasse introduceren die ‘Strand’ heet. Daarop is het natuurlijk tijd dat Bungie wederom wat info deelt over Lightfall

Guardians (in spe) zullen bijvoorbeeld de pas ontdekte metropool Neomuna gaan verkennen, die bol staat van stilistische neonlichten en hoge wolkenkrabbers. De metropool wordt bewaakt door zogeheten ‘Cloud Striders’, die natuurlijk de hulp van de Guardians nodig hebben om hun geliefde stad te beschermen tegen de invasie van Calus.

Beelden zeggen natuurlijk veel meer dan woorden en daarom heeft Bungie de onderstaande trailer en een drietal screenshots vrijgegeven. Destiny 2: Lightfall lanceert op 28 februari.