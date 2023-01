Dit jaar mogen we S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl verwachten op de pc en Xbox Series X|S nadat de game meermaals is uitgesteld, mede vanwege de oorlog in Oekraïne. Eind vorig jaar kregen we een nieuwe trailer te zien en tevens werden er toen wat screenshots vrijgegeven.

Vandaag is het weer zover, we hebben namelijk een viertal nieuwe screenshots ontvangen. Helaas geen trailer dit keer, maar de vier shots zijn op zichzelf stuk voor stuk de moeite waard, die in-game zijn genomen en een goede indruk van de visuele kwaliteit geven.

Check de beelden hieronder. Wanneer S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl precies uitkomt is nog niet bekend.