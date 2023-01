Na de dramatische staat waarin Cyberpunk 2077 lanceerde heeft ontwikkelaar CD Projekt RED heel wat goed te maken. De afgelopen twee jaar is de game flink verbeterd, echter moet de aankomende uitbreiding Phantom Liberty die bittere nasmaak definitief wegspoelen. In een interview met het Poolse Parkie laat topman Marek Bugdoł namelijk weten, dat Cyberpunk 2077: Phantom Liberty over het hoogste budget ooit voor een uitbreiding van deze studio beschikt.

Daar voegt hij aan toe dat de ontwikkelaar hoopt dat deze uitbreiding niet alleen bestaande spelers opnieuw aantrekt, maar ook dat er nieuwe spelers Night City komen verkennen. De uitstekend ontvangen anime Cyberpunk: Edgerunners deed eerder de interesse in de game toenemen. Nu is het aan de terugkerende Keanu Reeves als Johnny Silverhand en nieuwkomer Idris Elba als Solomon Reed om hetzelfde te doen. De avonturen zijn voorlopig nog niet afgelopen.