Marvel’s Spider-Man 2 is nu al één van de grootste titels van 2023 en we durven al voorzichtig te zeggen dat de game hoge ogen zal gooien. Veel hebben we nog niet gezien van de titel, los van de aankondigingstrailer, maar bijvoorbeeld gameplay laat nog op zich wachten.

Voor de spelers die zich zorgen maken over de grootte van de game, heeft stemacteur Yuri Lowenthal – die de stem van Peter Parker en Spider-Man inspreekt – bemoedigende woorden. Volgens Lowenthal zal Marvel’s Spider-Man 2 namelijk een “enorme” game zijn. De acteur heeft nog wel wat werk wat hij moet afronden, maar “Spidey” zegt wel dat Insomniac zelfverzekerd is over de launch in 2023.

Uiteraard houdt de acteur verder zijn lippen stijf op elkaar, dus wat hij bedoelt met “enorm”, bijvoorbeeld in de termen van gameplay of verhaal, laat hij niet weten. Marvel’s Spider-Man 2 staat – zoals gezegd – gepland voor een release in 2023 en komt (vooralsnog) alleen naar de PlayStation 5.

“I’ve still got a little bit to do. It’s a massive game so I’m still doing a little bit of work. I know they’re confident about their release date and Insomniac has always been good about that. Obviously, I can’t really talk about the game much, but I will tell you that it’s astonishing.”