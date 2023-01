De The Last of Us tv-serie is een waar succes voor zowel HBO als Sony. De eerste aflevering van de serie kende hoge kijkcijfers en The Last of Us: Part I zag hogere verkoopcijfers in de afgelopen weken.

Om de golf van opwinding voort te zetten, heeft HBO een nieuwe trailer uitgebracht voor de derde aflevering van de op de gelijknamige videogame gebaseerde tv-serie. De aflevering heet “Long Long Time” en ziet onze twee hoofdpersonages het pad kruisen met Bill – die spelers vast en zeker kennen van de game – en Frank, een personage dat in het spel maar een kleine rol had.

De derde aflevering van HBO’s The Last of Us zal één uur en 16 minuten duren en is volgende week maandag beschikbaar. Benieuwd naar de aankomende aflevering? Dan kun je de trailer hieronder bekijken.