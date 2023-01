Ben je van plan om de pc-versie van Redfall te gaan spelen in mei, dan kan je nu al checken of jouw hardware de game aan kan. De minimale specificaties voor de game zijn namelijk bekendgemaakt.

Om de nieuwste game van Arkane Studios op pc te kunnen spelen, heb je op z’n minst een Intel Core i5-8400 2.80GHz of AMD Ryzen 5 1600 nodig met een AMD Radeon RX 580 of Nvidia GeForce GTX 1070 met 6 GB VRAM.

Het is met deze setup echter niet bekend op wat voor resolutie en framerate de game dan zal draaien. De volledige eisen zijn als volgt:

Besturingssysteem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processor: Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz or AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz or AMD Ryzen 5 1600 Geheugen: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafische kaart: AMD RX 580 / NV GTX 1070 / 6 GB VRAM

AMD RX 580 / NV GTX 1070 / 6 GB VRAM Netwerk: Breedband-internetverbinding

Breedband-internetverbinding Opslagruimte: 100 GB beschikbare ruimte

100 GB beschikbare ruimte Aanvullende opmerkingen: SSD recommended

Naarmate de release dichterbij komt zullen we ongetwijfeld meer concrete informatie krijgen over de verschillende niveaus qua specs en wat de output is.