Enige tijd geleden verscheen The Pathless al voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Zoals je hier kon lezen waren we zeker te spreken over deze titel, die het met een score van 8.5 zeer goed deed. Nu is het bijna zover dat ook de andere consoles kunnen meegenieten van de game.

Op 2 februari zal de game van ontwikkelaar Giant Squid en uitgever Annapurna Interactive namelijk ook verschijnen voor de Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. Weet je niet meer zo goed waar de game over ging, vergeet dan zeker niet even de trailer hieronder te bekijken en onze review te lezen.