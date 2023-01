Nog een kleine twee weken wachten en dan is de release van Hogwarts Legacy eindelijk daar. Nu dat moment dichtbij komt, worden ook steeds meer details over de game bekendgemaakt. Zo werd de afgelopen weken duidelijk dat Hogwarts Legacy je wel een tijdje zoet zal houden. De game bevat immers meer dan honderd sidequests. Daarnaast konden we uit een lek opmaken dat de game zo’n 35 uur in beslag zal nemen als je alleen het hoofdverhaal doorloopt en de speelduur zou verdubbeld worden indien je ervoor kiest om ook alle zijmissies te spelen.

Ontwikkelaar Avalanche Software is nu zelf nog wat dieper ingegaan op de speelduur en het blijkt dat Hogwarts Legacy zelfs nog iets langer duurt dan eerder gedacht. Kelly Murphy, lead designer bij Avalanche Software, heeft in gesprek met Gamereactor namelijk verteld dat een eerste playthrough vermoedelijk zo’n 40 uur in beslag neemt wanneer je enkel het hoofdverhaal voltooit. Als je echt alles wil zien dat Hogwarts Legacy te bieden heeft, ben je volgens Murphy misschien wel 120 uur bezig.

“So we are finding it is hard to put a number on, just based on playstyles. But for a first-time playthrough, if you just go through the mainline, you are looking at a 40 hour plus experience. If you decide that you want to do everything you are at over 100 hours, 120 hours probably.”

We kunnen wel stellen dat Hogwarts Legacy een uitgebreide game lijkt te worden. Dat blijkt ook wel uit een andere interessante opmerking die Murphy maakte in het interview. Na zes jaar aan de game te hebben gewerkt en het meerdere malen uitgespeeld te hebben, zegt de ontwikkelaar nog steeds niet alle plekjes van Zweinstein ontdekt te hebben.