Crystal Dynamics werkt al een tijdje aan een nieuwe Tomb Raider-game. De laatste berichten wijzen erop dat de game later dit jaar aangekondigd zal worden. Concrete informatie laat dus nog even op zich wachten, al werd eind 2022 al wel duidelijk dat Amazon Games het nieuwe deel zal gaan uitgeven. Nu blijkt dat Amazon naast de aankomende game nog veel meer plannen heeft voor de Tomb Raider-franchise.

The Hollywood Reporter heeft namelijk van bronnen vernomen dat Amazon aan een televisieserie van Tomb Raider werkt. Hiervoor gaat Amazon samenwerken met Phoebe Waller-Bridge, bekend van de serie Fleabag die beloond is met meerdere Emmy Awards. Volgens The Hollywood Reporter zal Waller-Bridge het script van de Tomb Raider-serie schrijven en gaat zij tevens als producent voor de serie aan de slag. De bronnen stellen dat Waller-Bridge zelf geen rol zal spelen in Tomb Raider. Wie de rol van Lara Croft op zich zal nemen is nog niet duidelijk.

Het blijft echter niet bij een tv-serie, als we The Hollywood Reporter moeten geloven. De website meldt dat Amazon ook een nieuwe Tomb Raider-film gaat maken. Eerder verschenen al meerdere Tomb Raider-films met Angelina Jolie als Lara Croft en die rol werd in 2018 vertolkt door Alicia Vikander in de laatste Tomb Raider-film. Over de nieuwe film van Amazon zijn nog geen details bekend. Wel meldt The Hollywood Reporter dat de nieuwe film en de tv-serie onderdeel uitmaken van een groots plan rondom Tomb Raider. Amazon zou namelijk een Marvel-achtig Tomb Raider-universum willen creëren waarbij de film, tv-serie en de aankomende game allemaal met elkaar verbonden zijn.

Amazon wilde niet reageren tegenover The Hollywood Reporter. Hoe dan ook lijkt het erop dat we de komende jaren veel avonturen van Lara Croft kunnen verwachten.