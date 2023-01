Hoewel de Dead Space Remake goed is ontvangen en ook wij er zeer over te spreken zijn, waren er vooral op Reddit afgelopen weekend andere geluiden te horen. Naast berichten over verschillende bugs, blijken veel spelers op de PlayStation 5 met serieuze grafische problemen te kampen. De resolutie van de game is dusdanig laag dat het lijkt alsof je het origineel op de PlayStation 3 speelt.

In deze discussie op Reddit zijn er ook een aantal voorbeelden geplaatst. Het vermoeden is dat dit met Virtual Super Resolution te maken heeft, een speciale render techniek. Overigens zijn er ook berichten van soortgelijke problemen op andere platformen, maar het domineert op de PlayStation 5. Electronic Arts heeft het probleem inmiddels erkent en werkt aan een (hopelijk snelle) oplossing.