De remake van Dead Space wist bij ons gisteren een knappe score van 9.0 te behalen. Dat oordeel blijkt nu prima in lijn te liggen met wat de rest van de wereldwijde pers denkt van de horrorgame. Het spel behaalt op Metacritic vooralsnog een gemiddeld resultaat van 8.9, wat betekent dat EA met Dead Space eindelijk weer goud in handen heeft.

We hebben de scores hieronder even opgelijst. Slechts één valt in het ‘mixed’ kamp; alle andere reviews zijn in te delen in de ‘positive’ categorie. Knap!