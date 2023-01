Het is nog niet zo heel lang geleden sinds Activision Blizzard de releasedatum van Diablo IV bekendmaakte, maar het lijkt erop dat fans zich mogen voorbereiden op uitstel van dit langverwachte vervolg.

Dit nieuws komt van Horns, een gebruiker op de Resetera forums. Horns claimt ook dat Microsoft door de tegenvallende inkomsten uit Microsoft Azure de verliezen wil compenseren via andere divisies van het bedrijf. Zo zou er overwogen zijn om Starfield vóór juni 2023 uit te brengen, maar Bethesda zou vinden dat het spel nog niet klaar is voor de release.

Horns laat ook weten dat de releasedatum van 6 juni voor Diablo IV zeer onwaarschijnlijk is. Dit zou zijn doordat het spel zich nog niet genoeg afgewerkt zou zijn en dus naar alle waarschijnlijkheid meer tijd nodig zal hebben.

Deze claims worden helaas niet vergezeld door bewijs, maar door het lekken van Hi-Fi RUSH afgelopen week lijkt Horns redelijk betrouwbaar. Of de geruchten waar zijn zullen we snel genoeg merken, want de geplande release van Diablo IV is nog maar iets meer dan 4 maanden van ons verwijderd.