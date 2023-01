Na eerdere geruchten omtrent Project Orlando en Motorfest, heeft Ubisoft vandaag het volgende deel in The Crew franchise officieel aangekondigd. De game gaat door het leven als The Crew: Motorfest, wat aansluit op de eerder gelekte naam.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en moet later dit jaar verschijnen. De locatie van de game zal het Hawaïaanse eiland O’ahu zijn, wat eveneens overeenkomt met de geruchten.

Dit is volgens Ubisoft de perfecte speeltuin om spelers zich samen met hun voertuigen te laten vermaken: racen door de straten van Honolulu, de asgrauwe vulkaanhellingen afdalen, avonturieren diep in het weelderige regenwoud, driften over de gevaarlijke bergwegen of gewoon chillen op het zonnige strand.

Alleen of met een crew zul je het hele eiland kunnen verkennen, dit achter het stuur van honderden van de meest legendarische voertuigen. Hieronder de eerste trailer van de game. Verder laat Ubisoft weten dat er testsessies zullen plaatsvinden, al is het voorbehouden voor deelnemers aan het Insider-programma.

De eerste test gaat vanaf morgen van start en mocht je interesse hebben, dan kan je je hier aanmelden.